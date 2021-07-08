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Кабмин определил победителем конкурса на пост замглавы «Укравтодора» директора департамента развития дорог
17:09 07.07.2021 |
Победителем конкурса на должность заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Кабинет министров Украины определил Андрея Ивко, ранее занимавшего пост директора департамента развития дорог "Укравтодора".
Соответствующее решение правительство приняло в среду.
"Ивко Андрей Владимирович определен победителем конкурса на занятие должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог", - сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Телеграм-канале.
Как сообщалось, конкурс на должность главы "Укравтодора" был объявлен Кабмином в мае текущего года.
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