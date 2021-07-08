Верховный Суд решил не штрафовать Банк Альянс и Индустриалбанк

Верховный Суд оставил без изменений судебные решения, которыми было отменено наложение Национальным банком 2,60 млн грн штрафа на АО "Банк Альянс" и 6,85 млн грн - на АКБ "Индустриалбанк".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Верховный Суд Украины 9 июня 2021 года оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева от 10 июня 2020 года и Шестого апелляционного административного суда от 08 сентября 2020 года, которыми было отменено решение Национального банка о наложении штрафа на АО "БАНК АЛЬЯНС" в размере 2,60 млн грн.

Кроме того, Верховный Суд 25 июня 2021 года оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева от 17 декабря 2019 года и Шестого апелляционного административного суда от 24 июня 2020 года, которыми было отменено решение Национального банка о наложении штрафа на АКБ "Индустриалбанк" в размере 6,85 млн грн.

Как сообщалось, в июне 2019 года банковский регулятор оштрафовал АКБ "Индустриалбанк", а в августе 2019 года оштрафовал АО "Банк Альянс".