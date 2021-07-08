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Укрзализныця провела первые аукционы по аренде коммерческих площадей вокзалов
13:43 07.07.2021 |
Укрзализныця успешно провело в электронной системе «Prozorro.Продажи» ряд первых аукционов по аренде коммерческих площадей вокзалов.
Бизнесу были предложены для аренды коммерческие площади вокзалов станций Днипро-Главный, Запорожье-1 и Хмельницкий. После заключения соответствующих договоров с победителями торгов на этих вокзалах будут размещены, в частности, банкомат, платежный терминал, вендинговый автомат, кофейный автомат, объекты торговли продовольственными товарами (с правом и без права продажи подакцизной группы товаров).
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
«Общая начальная стоимость месячной аренды коммерческих площадей вокзалов по результатам проведенных аукционов увеличилась почти на 50%. Это свидетельствует о заинтересованности бизнеса работать на вокзалах Укрзализныци и вместе с нами делать их более современными и комфортными для пассажиров. Уверен, что такое сотрудничество имеет большие перспективы для всех участников этого проекта», - рассказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
Так, во время указанных аукционов было разыграно первые 18 лотов (объектов) со стартовой месячной арендной платой 73,4 тыс. грн. В результате по некоторым аукционами начальная стоимость увеличилась в несколько раз и в целом составила 108,2 тыс. грн. Поэтому общая стартовая арендная плата выросла на 47%.
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