Медгруппа «Адонис» запустила собственную службу скорой помощи

Медицинская группа "Адонис" запустила собственную службу скорой помощи.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Адонисе", в настоящее время в составе ее службы скорой помощи четыре автомобиля, в том числе один реанимобиль класса "С" и три автомобиля класса "В".

Служба скорой помощи "Адониса" будет также выезжать на вызовы к детям в возрасте от 0 до 18 лет на острые состояния, а также для транспортировки в ближайшую клинику или круглосуточный детский стационар клиники.

В медсети уточнили, что компания не исключает дальнейшего расширения службы скорой помощи.

В медсети не уточнили объем инвестиций в организацию службы скорой помощи.

Ранее сообщалось, что медгруппа "Адонис" планирует в 2021 году открыть четыре филиала.

Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей. Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 10 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 60 медицинскими направлениями.

