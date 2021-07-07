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Медгруппа «Адонис» запустила собственную службу скорой помощи
12:13 07.07.2021 |
Медицинская группа "Адонис" запустила собственную службу скорой помощи.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Адонисе", в настоящее время в составе ее службы скорой помощи четыре автомобиля, в том числе один реанимобиль класса "С" и три автомобиля класса "В".
Служба скорой помощи "Адониса" будет также выезжать на вызовы к детям в возрасте от 0 до 18 лет на острые состояния, а также для транспортировки в ближайшую клинику или круглосуточный детский стационар клиники.
В медсети уточнили, что компания не исключает дальнейшего расширения службы скорой помощи.
В медсети не уточнили объем инвестиций в организацию службы скорой помощи.
Ранее сообщалось, что медгруппа "Адонис" планирует в 2021 году открыть четыре филиала.
Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей. Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 10 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 60 медицинскими направлениями.
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