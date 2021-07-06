Нацбанк вынес предупреждение банку «Глобус» за предоставление недостоверной информации

Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в июне 2021 года применял к АО "КБ "Глобус" мера воздействия в виде письменного предостережения.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Указанная мера воздействия применена за нарушение порядка остановки финансовых операций и предоставления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством Украины.

Тем самым банк нарушил требования подпункта "а" пункта 11 и пункта 21 части второй статьи 8 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".

Банк "Глобус" зарегистрирован в 2007 году.

По данным НБУ, на 9 октября 2020 года акционерами банка "Глобус" являлись Елена Сильнягина (99,999670%), Дмитрий Полковский (39,597427%) и Евгений Варягин (9,899274%), владеющие уставным капиталом опосредованно.