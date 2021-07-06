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ОАСК приостановил второе предписание НАПК об увольнении главы «Нафтогаза»
23:27 05.07.2021 |
Окружной административный суд Киева (ОАСК) в качестве обеспечительной меры по иску главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 1 июля в адрес набсовета "Нафтогаза" о прекращении контракта с Витренко.
Такое решение суд принял 5 июля, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
В компании напоминают свою позицию, что НАПК для прекращения трудового договора с председателем правления компании должно было обратиться в суд, а не направлять предписание наблюдательному совету "Нафтогаза".
Как сообщалось, 1 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления Юрием Витренко как незаконный.
Ранее глава НАПК Александр Новиков также внес предписание Кабмину с требованием отменить назначение Витренко на должность главы правления "Нафтогаза" как незаконное. НАПК пришло к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.
В свою очередь глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания НАПК. Однако, в конце июня наблюдательный совет отложил рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко на одно из следующих заседаний.
Позже премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК. Суд на следующий же день приостановил действие предписания.
Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.
Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.
Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.
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