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Витренко просит суд остановить предписание НАПК о его увольнении
17:24 02.07.2021 |
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко просит Окружной административный суд города Киева остановить действие предписания Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить с ним контракт.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Укринформ.
"Сегодня в Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указано Национальное агентство по предупреждению коррупции, третьими лицами - Кабинет Министров и АО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в заявлении об обеспечении иска Витренко просит ОАСК приостановить действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года, признать его противоправным и отменить.
Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.
Как сообщалось, Кабинет Министров 28 апреля освободил Андрея Коболева от должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", назначив на эту должность Витренко.
Председатель НАПК Новиков 14 июня внес правительству предписание об устранении нарушений ст. 26 Закона "О предупреждении коррупции», в котором требуется отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которым был избран и назначен Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и подписан с ним контракт, а также поднять вопрос об истечении срока действия контракта с председателем правления НАК как незаконного.
Витренко заявил, что будет обжаловать предписание НАПК в судебном порядке как незаконное и предвзятое.
Министр юстиции Денис Малюська отметил, что на момент принятия распоряжения о назначении Витренко Кабмин исполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета.
16 июня Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился с иском в ОАСК, в котором просит отменить предписание, вынесенное ему Национальным агентством по предупреждению коррупции от 14 июня в отношении Витренко.
18 июня Окружной административный суд Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска, удовлетворил его и постановил остановить действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по иску Премьер-министра к Нацагентству.
НАПК 1 июля направил предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с председателем правления компании Юрием Витренко.
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