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Антонов заказал у Мотор Сич двигатели за 400 млн грн для новых самолетов
15:21 01.07.2021 |
ГП "Антонов" заказало у ПАО "Мотор Сич" четыре авиационных двигателя Д-436-148ФМ за 414,9 млн грн. Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.
Стоимость одного двигателя - 103,75 млн грн. Эти двигатели соответствуют нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO) по экологии и уровню шума, отмечали в Антонове. При этом поставка осуществится только после поступления авансового платежа.
Эти двигатели используются в самолетах Ан-178, свидетельствуют данные сайта Антонов. Первые два двигателя Мотор Сич должна поставить до 31 декабря 2021-го. Остальные два - в октябре 2022-го.
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