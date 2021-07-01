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УЭБ первой из товарных бирж получила лицензии НКЦБФР
08:35 01.07.2021 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), которая с 1 июля становится регулятором не только фондовых, но и товарных бирж, на заседании в среду решила выдать лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала первой товарной бирже - ООО "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ, Киев).
"Это начало новой эпохи на рынках капитала и товарных рынках. Комиссия впервые полностью провела процедуру регистрации лицензиата по новым правилам", - приводятся слова главы комиссии Руслана Магомедова в сообщении на сайте регулятора.
Согласно ему, УЭБ получила лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и клиринговой деятельности по определению обязательств. НКЦБФР также зарегистрировала новые правила биржи.
В релизе указывается, что для получения лицензий УЭБ прошла процесс реорганизации своей структуры и готовилась к этому событию около полугода.
Как сообщалось, согласно требованиям принятого 19 июня прошлого года закона "Об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов", товарные биржи с 1 июля 2021 года должны пройти процедуру лицензирования в НКЦБФР в случае их желания в дальнейшем осуществлять деятельность на рынках капитала, в частности, организовывать торговлю производными.
УЭБ создана в 2010 году и работает в различных товарных сегментах, однако ключевыми называет торговлю энергоносителями и электроэнергией. В последние несколько лет объемы торгов газом и электроэнергией на УЭБ существенно выросли, что связано с запуском в стране соответствующих рынков. Секретариат Энергетического сообщества, Министерство энергетики Украины, ЕБРР и УЭБ в конце июля 2020 года подписали меморандум о взаимопонимании для реформирования газового сектора Украины в соответствии с европейским законодательством. Документ предусматривает совместные рамки и условия сотрудничества для развития торговли природным газом на УЭБ.
УЭБ в 2020 году увеличила выручку в 4,3 раза - до 153,36 млн грн, а чистую прибыль - в 4,8 раза, до 22,73 млн грн.
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