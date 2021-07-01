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Мотор Сич будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов: подписан контракт
18:18 30.06.2021 |
ПАО "Мотор Сич" будет поставлять турецкой авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries двигатели для боевых вертолетов тяжелого класса. Соответствующий контракт компании подписали 26 июня, сообщает пресс-служба TAI.
В рамках соглашения Мотор Сич до 2025 года поставит компании 14 двигателей для тяжелых вертолетов Atak-II. Первые два ожидают получить в сентябре 2022-го. Сам вертолет еще разрабатывается и должен осуществить первый полет в 2023 году.
"Мы завершили еще один важный и критический этап для нашего тяжелого боевого вертолета, который взлетит в 2023 году. Мы запустили проект, который подписали под руководством нашего президента Управления оборонной промышленности в 2019 году", - заявил глава TAI Темел Котил.
T929 ATAK-II - проект турецкого 11-тонного вертолета для вооруженных сил страны. Его разрабатывает Управление оборонной промышленности Турции и TAI с 2019 года. Он способен нести на себе 1500 кг боеприпасов. Имеет два газотурбинных двигателя общей мощностью 2500 л.с. Его можно использовать в жарком климате. Он устойчив к факторам окружающей среды. Обладает новыми системами вооружения и функциями РЭБ.
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