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Набсовет «Нафтогаза» перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко
17:43 30.06.2021 |
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на заседании 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении главы правления компании Юрия Витренко.
Согласно распространенному в среду заявлению независимых членов совета "Нафтогаза", этот вопрос может быть рассмотрен на одном из следующих заседаний.
При этом независимые директора указали на необходимость коллегиального подхода к управлению компанией, когда в соответствии с уставом решения принимаются большинством голосов членов правления, а главные вопросы должны передаваться на решение совета.
Набсовет также напомнил правлению о необходимости правильного применения всех политик и процедур компании, особенно в сфере принятия на работу и увольнения людей.
Согласно заявлению, совет ждет от Витренко предложений по инициированным им изменениям в стратегию и организационную структуру "Нафтогаза" в кратчайшие сроки, поскольку замедление в этом процессе создает неопределенность относительно будущего группы в этих вопросах.
"Многие трансформационные активности пока приостановлены, часть ключевых людей уже покинули организацию. Чем дольше продлится эта неопределенность, тем больше это повлияет на персонал компании, результаты деятельности "Нафтогаза" и его будущее", - подчеркивается в комментарии.
Независимые директора также выразили надежду в дальнейшем соблюдении корпоративного устава и украинского законодательства в управлении и работе "Нафтогаза".
Как сообщалось, в середине июня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) предписало отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабинета министров Украины №370-р, согласно которому экс-глава Минэнерго Витренко был избран и назначен главой "Нафтогаза" вместо Андрея Коболева.
По данным НАПК, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.
Глава НС "Нафтогаз" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления НАК Витренко из-за предписания НАПК. В то же время КМУ оспорил это предписание в Окружном административном суде Киева, который 18 июня приостановил его действие.
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