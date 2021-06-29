Смелянский будет возглавлять Укрпочту до 2023 года

Наблюдательный совет АО «Укрпочта» продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года.

Учредителем и акционером АО «Укрпочта» является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины. Компания имеет более 11 тыс. отделений по всей стране, а в ее штате работают более 72 тыс. человек.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что кандидатуру действующего генерального директора единогласно поддержали все члены наблюдательного совета, включая представителей акционера Укрпочты - Министерства инфраструктуры Украины.

«Укрпочта находится в критически важный момент своего существования: вскоре компания станет полноправным игроком на банковском рынке и задействует масштабные инвестиции в 100 млн евро от международных финансовых учреждений на развитие инфраструктурных проектов (1850 авто для передвижных отделений, 7 сортировочных центров). На этом этапе наблюдательный совет считает, что стабильность компании является первоочередным условием для достижения этих амбициозных целей. Поэтому наблюдательный совет единогласно, согласно уставу компании, решил продлить трудовой договор действующего генерального директора", - рассказал председатель наблюдательного совета Укрпочты Беноит Плеска.

В пресс-службе замечают, что за пять лет работы Смелянского в должности генерального директора Укрпочты компании удалось впервые за долгое время выйти в значительную прибыль. Укрпочта существенно обновила автопарк, улучшила качество сервиса, запустила новые коммерческие почтовые продукты, которые позволили компании увеличить доходы, стала 5-м в Украине провайдером услуг по приему платежных карточек по количеству POS-терминалов, а также существенно улучшила международные рейтинги Украины среди операторов почтовой связи и получила приз лучшей почты мира в 2019 году в 2-х категориях. Также было начато несколько масштабных стратегических проектов, призванных улучшить работу Укрпочты: запуск передвижных отделений в рамках полной диджитализации Укрпочты, привлечено инвестиционные средства для строительства современных сортировочных центров и хабов.

«Менять труднее, чем создавать новое. За эти пять лет мне удалось собрать в Укрпочте сильную команду управленцев и запустить под их руководством ряд реформ. Сейчас нужно довести эти реформы до логического результата, и я благодарен наблюдательному совету, министру инфраструктуры и Президенту Украины за постоянную поддержку, доверие и возможность довести начатое до конца. Потому что впереди в Укрпочты еще открытие почтового банка, строительство современных сортировочных центров и полная цифровизация страны с запуском передвижных отделений в самые отдаленные населенные пункты. Эти задачи положены в основу стратегии 2022-2026, которую мы представляем уже осенью», - отметил Смелянский.

В компании напоминают, что 2020 год Укрпочта закончила с прибылью в 165 млн грн, половину из которых перечислила в государственный бюджет в качестве дивидендов. Также Укрпочта выплатила за прошлый год 3 млрд грн налогов и сборов.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров Украины 16 июня 2021 года внес изменения в постановление о конкурсном отборе руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые отменили необходимость проведения конкурса на должность руководителя АО «Укрпочта».



С 2016 года в должности генерального директора Укрпочты находится Игорь Смелянский.

