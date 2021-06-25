«Нафтогаз» начал импорт газа для закачки в ПХГ - Витренко

"Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ), сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

"Да, уже начали импортировать, закачивать в подземку. Будем наращивать", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее глава ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ ) Сергей Макогон сообщил, что Украина в июне возобновила импорт небольших объемов газа для закачки в ПХГ, на конец первой декады суточный импорт составлял около 3 млн куб. м.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны в объеме не менее 17 млрд куб. м.

Согласно утвержденному распоряжением КМУ 586-р от 9 июня 2021 года плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов, ответственными за накопление запасов назначены ООО "Оператор ГТС Украины", Министерство энергетики и Министерство экономики, а также НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" – по согласию.

По состоянию на 24 июня 2021 года в ПХГ Украины накоплено 16,1 млрд куб. м природного газа.