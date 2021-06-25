Финансовые новости
- |
- 25.06.21
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ахметов инвестировал $560 млн в свою медиагруппу – Forbes
10:53 25.06.2021 |
Медиа Группа Украина (МГУ), которая владеет в том числе и ТРК "Украина", получила 15,3 млрд грн финансовой помощи от Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на данные финансового отчета группы за 2020 год.
В декабре 2020 года медиагруппа увеличила уставный фонд за счет взноса СКМ на 6,9 млрд грн, а в апреле 2021 года подписала с СКМ соглашение о получении еще 8,4 грн финансовой помощи, говорится в сообщении.
Речь идет о "системных инвестициях СКМ" в развитие телеканалов "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV", "Футбол 1/2/3", новостного канала "Украина 24" и цифровой платформы Oll.TV, объяснили изданию в пресс-службе МГУ.
На решение выделить финансовую помощь повлияли ускорение инфляции, последствия пандемии и длительная стагнация рекламного рынка, добавили в МГУ.
Издание напоминило, что в 2020 году МГУ зафиксировала убыток 2,8 млрд грн, убыток ТРК "Украина" - 1,2 млрд грн
По подсчетам Forbes - это самая крупная инвестиция в украинские СМИ за последние семь лет. До этого крупнейшей инвестицией в украинские медиа была покупка "Интера" Дмитрием Фирташем у Валерия Хорошковского за $2,5млрд в 2013 году. Однако, независимого подтверждения, что деньги были выплачены, не получено.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и заморозка на Донбассе. Как украинцы сами станут крайними
|Законы для «слуг» и законы для «народа»: Чего мы не замечали в работе Верховной Рады
|Экспортеры придерживают доллар. Главной предпосылкой для этого являются выплаты возмещений по НДС
|План Мааса и Лаврова по Донбассу. Зачем Меркель вызвала к себе Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укрзализныця» и Крюковский завод подписали договор на поставку 100 новых вагонов
|«Нафтогаз» начал импорт газа для закачки в ПХГ - Витренко
|Ахметов инвестировал $560 млн в свою медиагруппу – Forbes
|В деле ПриватБанка сейчас пять подозреваемых - САП
|Суд признал противоправным решение АРМА о передаче УМХ в управление «1+1 Интернет»
|Верховный Суд встал на сторону «Укрэнерго» в спорте с «Киевтеплоэнерго» о тарифе на передачу
Это интересно
|Представлен обновленный Dacia Duster
|США и Южная Корея заблокировали продажу «полупроводниковой» компании Magnachip Китаю
|Основатель McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме после того, как суд одобрил его экстрадицию в США
|Peugeot представила новый 308 в кузове универсал
|Европейский суд постановил, что YouTube не несёт ответственности за нарушающий авторские права контент
|Audi будет производить только электромобили