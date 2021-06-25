Ахметов инвестировал $560 млн в свою медиагруппу – Forbes

Медиа Группа Украина (МГУ), которая владеет в том числе и ТРК "Украина", получила 15,3 млрд грн финансовой помощи от Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на данные финансового отчета группы за 2020 год.

В декабре 2020 года медиагруппа увеличила уставный фонд за счет взноса СКМ на 6,9 млрд грн, а в апреле 2021 года подписала с СКМ соглашение о получении еще 8,4 грн финансовой помощи, говорится в сообщении.

Речь идет о "системных инвестициях СКМ" в развитие телеканалов "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV", "Футбол 1/2/3", новостного канала "Украина 24" и цифровой платформы Oll.TV, объяснили изданию в пресс-службе МГУ.

На решение выделить финансовую помощь повлияли ускорение инфляции, последствия пандемии и длительная стагнация рекламного рынка, добавили в МГУ.

Издание напоминило, что в 2020 году МГУ зафиксировала убыток 2,8 млрд грн, убыток ТРК "Украина" - 1,2 млрд грн

По подсчетам Forbes - это самая крупная инвестиция в украинские СМИ за последние семь лет. До этого крупнейшей инвестицией в украинские медиа была покупка "Интера" Дмитрием Фирташем у Валерия Хорошковского за $2,5млрд в 2013 году. Однако, независимого подтверждения, что деньги были выплачены, не получено.

