В деле ПриватБанка сейчас пять подозреваемых - САП

В настоящее время в уголовном производстве в отношении ПриватБанка известны пять подозреваемых.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил в эфире "Радио НВ".





"Следствие продолжается, пока есть пять человек, которым сообщено о подозрении. Но мы не можем анонсировать подозрения. Детали и анонсы - это все тайна следствия", - сообщил и.о. руководителя САП.

Как сообщалось, 15 марта Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка - экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.

По версии следствия, экс-председатель правления ПриватБанка в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агрокомпаний по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

В НАБУ считают, что чиновники ПриватБанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы впоследствии скрыть это преступление.

29 марта НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

12 мая НАБУ объявило в розыск экс-руководителя департамента межбанковских операций ПриватБанка Елену Бичихину, подозреваемую по делу о растрате 8,2 млрд грн.