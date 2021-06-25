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В деле ПриватБанка сейчас пять подозреваемых - САП
08:30 25.06.2021 |
В настоящее время в уголовном производстве в отношении ПриватБанка известны пять подозреваемых.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил в эфире "Радио НВ".
"Следствие продолжается, пока есть пять человек, которым сообщено о подозрении. Но мы не можем анонсировать подозрения. Детали и анонсы - это все тайна следствия", - сообщил и.о. руководителя САП.
Как сообщалось, 15 марта Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка - экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.
По версии следствия, экс-председатель правления ПриватБанка в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агрокомпаний по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.
В НАБУ считают, что чиновники ПриватБанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы впоследствии скрыть это преступление.
29 марта НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.
12 мая НАБУ объявило в розыск экс-руководителя департамента межбанковских операций ПриватБанка Елену Бичихину, подозреваемую по делу о растрате 8,2 млрд грн.
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