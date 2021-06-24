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Суд признал противоправным решение АРМА о передаче УМХ в управление «1+1 Интернет»
08:42 24.06.2021 |
Окружной административный суд Киева признал противоправным решение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) о передаче "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ) в управление компании "1+1 Интернет".
Как передает Укринформ, об этом говорится в решении суда.
"Признать противоправным и отменить решение тендерного комитета Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, оформленное протоколом №31 от 10.09.2020 года о признании Общества с ограниченной ответственностью "1+1 Интернет" победителем (управляющим ) для управления арестованным имуществом Общества с ограниченной ответственностью "Украинский Медиа Холдинг", - решил суд.
В то же время, суд отказал УМХ в признании противоправными действий АРМА об избрании управляющего для холдинга.
"На листе 8 спорного решения указано, что как следует из финансовой отчетности третьего лица за 2019 год и 8 месяцев 2020 года деятельность является убыточной, то есть размер расходов превышает размер доходов. Кроме того, ООО "1+1 Интернет" указало на наличие существенной кредиторской задолженности перед контрагентами, что в совокупности с отрицательной финансовой отчетностью свидетельствует о несостоятельности последнего генерировать достаточную прибыль для уплаты обещанных им гарантийных платежей на уровне 60 млн грн. в год", - говорится в решении суда.
Согласно полученным судом документам, общая сумма кредиторской задолженности в ООО "1+1 Интернет" перед различными компаниями составляет 33,068 млн грн.
Как сообщалось, в августе 2020 года тендерный комитет АРМА большинством голосов принял решение об избрании победителем конкурса на отбор управляющего для УМХ ООО "1+1 Интернет". "1+1 Интернет" предложил гарантированные ежемесячные перечисления в Государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.
В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований владельцем "1+1 Интернет" указано Grintwood Investments Limited. В то же время, как следует, например, из судебных решений, "1+1 Интернет" входит или связано с холдингом "1+1 Media".
Поиск управляющего для арестованных активов "Украинского Медиа Холдинга" АРМА начало в середине июня 2020 года. Основание передачи активов в АРМА - постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 9 сентября 2019 года по делу № 757/44199/19-к. Согласно Единому реестру судебных решений, досудебное расследование осуществляется относительно создания преступной организации и ее структурного подразделения с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершения в ее составе ряда уголовных преступлений, в частности завладения чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонения от уплаты налогов, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившей крупный материальный ущерб, а также по другим преступлениям.
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