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Верховный Суд встал на сторону «Укрэнерго» в спорте с «Киевтеплоэнерго» о тарифе на передачу
19:00 23.06.2021 |
Верховный Суд Украины подтвердил решения судов первой и второй инстанций, которые установили, что НЭК "Укрэнерго" правомерно начисляет плату за услуги по передаче электроэнергии КП "Киевтелплоэнерго".
Соответствующее решение было принято 22 июня, сообщает пресс-служба оператора энергосистемы Украины.
Ранее Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд установили, что претензии КП "Киевтеплоэнерго" по факту и размера таких начислений являются необоснованными, а НЭК "Укрэнерго" при их начислении действует в рамках действующего законодательства.
"Укрэнерго" напоминает, что начисление платы за услуги по передаче электроэнергии осуществляется в соответствии с положениями закона "О рынке электрической энергии" и Кодекса системы передачи (КСП). В том числе услуги по передаче электрической энергии предоставляются оператором системы передачи (НЭК "Укрэнерго") поставщикам и производителям электроэнергии для обеспечения собственных нужд.
КП "Киевтеплоэнерго" на рынке электроэнергии является поставщиком электроэнергии и производителем.
"Соответственно эта компания имеет объемы электроэнергии, которые поставляет своим потребителям, а также, как производитель - объемы электроэнергии для собственных нужд. В свою очередь НЭК "Укрэнерго", согласно приведенных положений Кодекса системы передачи, обязана начислять этой компании стоимость услуги по передаче, в соответствии с договором о предоставлении таких услуг. Также указанные объемы электроэнергии учитываются при расчете тарифа на услуги по передаче", - сказано в сообщении.
В "Укрэнерго" подчеркивают, что правильность этой правовой позиции пока подтверждена всеми судебными инстанциями Украины.
Ранее КП "Киевтеплоэнерго" заявляло, что считает незаконными счета за услуги по передаче электроэнергии магистральными сетями. По данным компании, за прошлый отопительный сезон за эти услуги "Укрэнерго" было уплачено почти 75 млн грн.
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