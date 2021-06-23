АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд

Металлургическая компания АрселорМиттал Кривой Рог не видит возможности инвестировать $1 млрд в производство в случае принятия законопроекта об увеличении рентных платежей на железорудное сырье. Об этом рассказал глава компании Мауро Лонгобардо в интервью изданию Экономическая правда.

"Для нас оно (повышение ренты - Ред.) создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вразрез возможности инвестировать $1 млрд", - сказал Лонгобардо.

Он добавил, что после принятия законопроекта производимая компанией сталь станет менее конкурентоспособной.

Лонгобардо уточнил, что АрселорМиттал Кривой Рог до встречи главы совета директоров Лакшми Миттала и президента Владимира Зеленского не планировал инвестировать $1 млрд в развитие производства.

"Эту инвестицию мы не планировали. Часть этой инвестиции планируем направить на то, чтобы продлить жизнь нашего ГОКа на 25-30 лет. Также мы думаем над тем, как внедрить "зеленые" технологии", - сообщил Лонгобардо.

АрселорМиттал Кривой Рог подписал совместный с правительством меморандум, названный "Стальной миллиард", в ходе визита Лакшми Миттала в Украину в апреле текущего года.

Инвестиционная программа в размере $1 млрд направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду, устойчивое развитие предприятия и внедрение принципов циркулярной экономики: экономного и повторного использования ресурсов и переработки отходов производства, говорилось в сообщении АрселорМиттал Кривой Рог.