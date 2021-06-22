Украина продаст ОГХК за 3,7 млрд грн

Аукцион по приватизации одного из крупнейших в мире производителей титановой руды АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) проведут 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества в Facebook.

Стартовая цена компании определена в 3,7 млрд грн. Для покупателя определили "четкие обязательства по инвестициям, социальному пакету для работников и соблюдению требований природоохранного законодательства", заявили в ФГИ.

Отмечается, что ОГХК станет первым объектом Большой приватизации со времен ОАО "Криворожсталь" в 2005 году, который выставили на продажу.

АО "Объединенная горно-химическая компания" - один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В его управлении находятся Вольногорский горно-металлургический комбинат ( Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская обл.). Компания продает продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, США и страны Африки. Уставный капитал ОГХК - 1,944 млрд грн. Чистая прибыль за девять месяцев 2020-го - 424 млн грн.