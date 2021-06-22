Финансовые новости
- |
- 22.06.21
- |
- 21:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина продаст ОГХК за 3,7 млрд грн
12:57 22.06.2021 |
Аукцион по приватизации одного из крупнейших в мире производителей титановой руды АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) проведут 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества в Facebook.
Стартовая цена компании определена в 3,7 млрд грн. Для покупателя определили "четкие обязательства по инвестициям, социальному пакету для работников и соблюдению требований природоохранного законодательства", заявили в ФГИ.
Отмечается, что ОГХК станет первым объектом Большой приватизации со времен ОАО "Криворожсталь" в 2005 году, который выставили на продажу.
АО "Объединенная горно-химическая компания" - один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В его управлении находятся Вольногорский горно-металлургический комбинат ( Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская обл.). Компания продает продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, США и страны Африки. Уставный капитал ОГХК - 1,944 млрд грн. Чистая прибыль за девять месяцев 2020-го - 424 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Наш «Коралл» сможет сбивать тактические баллистические ракеты
|Православный шпионаж. Какие новые задачи Кремля будет выполнять на Донбассе УПЦ МП
|Доллар на межбанке 18 июня дорожал на покупках иностранцев
|Новые санкции против Фукса и Фирташа. Что это значит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина продаст ОГХК за 3,7 млрд грн
|Украинская Corum Group подписала контракт на поставку шахтного оборудования в Турцию
|ПриватБанк заплатил в госбюджет 19 млрд гривен дивидендов
|Укравтодор разместил еврооблигации на $700 млн под 6,25%
|ЕБРР предоставляет кредит Укргазбанку для содействия развитию украинского бизнеса
|Райффайзен Банк Аваль официально сменил название
Это интересно
|Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников
|Производство микросхем в Китае взлетело до рекордного уровня
|Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов
|В Ботсване нашли алмаз в более чем 1000 карат
|SpaceX успешно запустила спутник GPS третьего поколения
|Сотрудник online-центра за 8 месяцев похитил 1,1 млрд данных клиентов Alibaba
|Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов