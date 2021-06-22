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Украинская Corum Group подписала контракт на поставку шахтного оборудования в Турцию
09:24 22.06.2021 |
Украинская компания Corum Group подписала контракт с турецкой Imbat Madencilik на поставку горно-шахтного оборудования.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в Corum Group.
«Крупнейший производитель горно-шахтного оборудования в Украине Corum Group выходит на рынок Турции. Первый контракт заключен с ведущей угледобывающей компанией Imbat Madencilik на пилотную поставку секций крепи КД90Т 17,5/28», - говорится в сообщении.
Специалисты инженерно-технического центра Corum Group оптимизировали конструкцию крепления под условия клиента и согласовали технические условия проведения испытаний. Крепления будут изготовлены на одном из предприятий компании - «Корум Дружковский машиностроительный завод». Отгрузить секции клиенту планируется уже этим летом.
Директор украинской компании Олег Нестеренко отметил, что из-за горно-геологических особенностей добывать уголь в Турции гораздо опаснее и сложнее, чем в Украине, поэтому на первом плане - безопасность труда и современные технологические решения.
«А техника Corum Group, благодаря инновациям и постоянному совершенствованию, как раз и ориентирована на эффективную и безопасную работу шахтеров», - сказал Нестеренко.
В свою очередь, генеральный менеджер Imbat Madencilik Явуз Бурбат отметил, что Corum Group имеет большой опыт в области машиностроения, и «эксперты Corum уделили много внимания вопросам, возникающим с нашим нынешним парком механизированных крепей из Польши и Китая, задавали вопросы о проблемах и предлагали способы их устранения». Поэтому, по его словам, и было решено протестировать продукцию Corum.
Corum Group входит в состав энергетической компании ДТЭК Энерго. Объединяет машиностроительные активы ДТЭК Энерго, а это предприятия в Харькове, Дружковке, «Корум Шахтспецстрой», сервисная компания Corum Repair, а также зарубежные торговые компании и представительства. Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров. Техника Corum Group работает на горнодобывающих предприятиях в 15 странах мира.
Imbat Madencilik - турецкая горнодобывающая и энергетическая компания. Управляет шахтой бурового угля IMBAT, a также углеочистным заводом. В компании работают 4 250 шахтеров. Производственная мощность шахты составляет 4,5 млн тонн угля в год.
В Imbat Madencilik происходит процесс перехода к полностью механизированной добычи. За счет этого планируется увеличить добычу угля до 6 млн тонн в год.
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