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Укравтодор разместил еврооблигации на $700 млн под 6,25%
11:52 18.06.2021 |
Агентство автомобильных дорог Украины Укравтодор разместило еврооблигации на $700 млн под 6,25% сроком на 7 лет. Об этом сообщил в Facebook бывший глава Укравтодора, министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Впервые в Украине под государственные гарантии Укравтодор выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже", - сообщил Кубраков.
По его словам, полученные деньги пойдут на обновление дорожной инфраструктуры.
"В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти $2,4 млрд, что больше чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности", - написал Кубраков.
Организаторы выпуска еврооблигаций: общие букраннеры и совместные лид-менеджеры - J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджер - Укрэксимбанк. Юридические советники - White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko. Фискальный агент - The Bank of New York Mellon. Рейтинговое агентство - S & P Global Ratings Europe Limited.
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