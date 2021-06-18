Укравтодор разместил еврооблигации на $700 млн под 6,25%

Агентство автомобильных дорог Украины Укравтодор разместило еврооблигации на $700 млн под 6,25% сроком на 7 лет. Об этом сообщил в Facebook бывший глава Укравтодора, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Впервые в Украине под государственные гарантии Укравтодор выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже", - сообщил Кубраков.

По его словам, полученные деньги пойдут на обновление дорожной инфраструктуры.

"В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти $2,4 млрд, что больше чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности", - написал Кубраков.

Организаторы выпуска еврооблигаций: общие букраннеры и совместные лид-менеджеры - J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджер - Укрэксимбанк. Юридические советники - White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko. Фискальный агент - The Bank of New York Mellon. Рейтинговое агентство - S & P Global Ratings Europe Limited.