ЕБРР предоставляет кредит Укргазбанку для содействия развитию украинского бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз предоставляют АБ " Укргазбанк " средства для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Украине на сумму до эквивалента 25 млн евро в гривне.Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба банка.

"Средства кредита ЕБРР на сумму до эквивалента €25 млн в гривне для одного из ключевых украинских кредиторов Укргазбанка предназначены для выдачи кредитов местным компаниям на модернизацию технологических процессов и оборудования, а также внедрения надлежащих подходов в сфере охраны труда и здоровья", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что не менее 70% кредита будет направлено на финансирование инвестиций в "зеленые" технологии.

Заемщики, которые успешно будут реализовывать соответствующие инвестиционные проекты, смогут получить стимулирующие гранты в виде кэшбека в размере до 15% от суммы кредита, техническую и консультативную помощь, которые финансируются ЕС в рамках инициативы EU4Business.

Эта поддержка предоставляется в рамках программы "Кредитная линия ЕU4Business-EBRD" - совместного инструмента финансирования, предназначенного для повышения конкурентоспособности местных компаний и поддержки развития экспорта их продукции.

Инвестиции в высокие стандарты и качество продукции позволят компаниям более успешно конкурировать на местных и международных рынках. Кроме Украины, программа "Кредитная линия EU4Business-EBRD" также уже работает в Грузии и Молдове. Недавно она была расширена на весь регион Восточного партнерства.



