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ЕБРР предоставляет кредит Укргазбанку для содействия развитию украинского бизнеса
17:18 17.06.2021 |
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба банка.
"Средства кредита ЕБРР на сумму до эквивалента €25 млн в гривне для одного из ключевых украинских кредиторов Укргазбанка предназначены для выдачи кредитов местным компаниям на модернизацию технологических процессов и оборудования, а также внедрения надлежащих подходов в сфере охраны труда и здоровья", - говорится в сообщении.
В банке отмечают, что не менее 70% кредита будет направлено на финансирование инвестиций в "зеленые" технологии.
Заемщики, которые успешно будут реализовывать соответствующие инвестиционные проекты, смогут получить стимулирующие гранты в виде кэшбека в размере до 15% от суммы кредита, техническую и консультативную помощь, которые финансируются ЕС в рамках инициативы EU4Business.
Эта поддержка предоставляется в рамках программы "Кредитная линия ЕU4Business-EBRD" - совместного инструмента финансирования, предназначенного для повышения конкурентоспособности местных компаний и поддержки развития экспорта их продукции.
Инвестиции в высокие стандарты и качество продукции позволят компаниям более успешно конкурировать на местных и международных рынках. Кроме Украины, программа "Кредитная линия EU4Business-EBRD" также уже работает в Грузии и Молдове. Недавно она была расширена на весь регион Восточного партнерства.
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45-летний Игорь Полович родился в городе Сосновка Львовской области. В Государственном университете «Львовская политехника» получил специальность инженера-электрика электрических станций, а после учебы пришел работать на Хмельницкую АЭС. С 2015 года занимал различные должности в исполнительной дирекции по производству «НАЭК «Энергоатом».
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