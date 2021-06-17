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Райффайзен Банк Аваль официально сменил название
11:32 17.06.2021 |
Райффайзен Банк Аваль официально сменил название на Райффайзен Банк с соответствующими изменениями в уставе банка и государственном реестре. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Райффайзен Банк продолжает выполнять все обязательства как правопреемник Райффайзен Банка Аваль перед клиентами и контрагентами. В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карточки или переоформлять ранее представленные документы", - говорится в сообщении.
Райффайзен Банк - крупнейший украинский банк с иностранным капиталом, работает на рынке с 1992 года.
С октября 2005 банк является частью банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ (Австрия). Группе РБИ на конец марта 2021 принадлежало 68,26% акций Райффайзен Банка, еще 30% - Европейскому банку реконструкции и развития.
Среди украинских банков Райффайзен Банк занимает третье место по количеству отделений - 396 на 1 января 2021 года. Банк находится на третьем месте по прибыли - 3,741 млрд гривень за 2020 год.
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45-летний Игорь Полович родился в городе Сосновка Львовской области. В Государственном университете «Львовская политехника» получил специальность инженера-электрика электрических станций, а после учебы пришел работать на Хмельницкую АЭС. С 2015 года занимал различные должности в исполнительной дирекции по производству «НАЭК «Энергоатом».
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