



Райффайзен Банк Аваль официально сменил название на Райффайзен Банк с соответствующими изменениями в уставе банка и государственном реестре. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Райффайзен Банк продолжает выполнять все обязательства как правопреемник Райффайзен Банка Аваль перед клиентами и контрагентами. В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карточки или переоформлять ранее представленные документы", - говорится в сообщении.

Райффайзен Банк - крупнейший украинский банк с иностранным капиталом, работает на рынке с 1992 года.

С октября 2005 банк является частью банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ (Австрия). Группе РБИ на конец марта 2021 принадлежало 68,26% акций Райффайзен Банка, еще 30% - Европейскому банку реконструкции и развития.

Среди украинских банков Райффайзен Банк занимает третье место по количеству отделений - 396 на 1 января 2021 года. Банк находится на третьем месте по прибыли - 3,741 млрд гривень за 2020 год.