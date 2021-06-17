В Раде рассматривают возможность приватизации Харьковского авиационного завода

В Верховной Раде рассматривают возможность приватизации Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХАЗ) для вывода его из кризисного состояния.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал заместитель генерального директора по производству ГК «Укроборонпром» Игорь Фоменко.

«Народные депутаты обратились к Укроборонпрому с письмом и проектом закона, где они предлагают программу, которая демонстрирует то, каким образом можно вывести предприятие из кризиса», - сказал Фоменко.

По его словам, сейчас долг завода превышает 4 млрд гривень, в частности, это задолженность по заработной плате; кроме того, у предприятия нет документации на самолеты Ан-74 и Ан-140.

"Если сказать честно, то государство не имеет возможности полностью перезагрузить предприятие, а поэтому нужно привлекать инвестиции", - считает заместитель гендиректора Укроборонпрома.

Отмечается, что привлечение иностранных или отечественных инвестиций будет способствовать урегулированию кризисной ситуации, сложившейся на ХАЗ, и поможет «по-новому» запустить производство на заводе.

Законопроект предусматривает, в частности, что в случае приватизации ХАЗа около 25% акций останутся у государства, а завод сохранит свой профиль авиастроительного предприятия.

Также одним из ключевых элементов законопроекта является выплата задолженности по заработной плате работникам и списание долгов предприятия перед государством.

В то же время, сообщил Фоменко, ожидается, что списанные средства за несколько лет будут откомпенсированы налогами, которые будут уплачены в бюджет после перезапуска завода.

«Законопроект еще не внесен в Раду, потому что это только первый проект, который только рассматривается в соответствующем комитете. Мы уже предоставили свои замечания, также сделали это и в Фонде государственного имущества», - добавил Фоменко.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский посетил Харьковский авиационный завод еще в 2019 году и дал поручение приобрести два готовых самолета ХАЗа, чтобы частично покрыть задолженность и поддержать предприятие.

Однако завод до сих пор проходит процедуру банкротства и имеет 11 недостроенных самолетов. Недавно работники Харьковского авиационного завода устроили акцию с требованием выплатить долг по заработной плате, который составляет более 200 млн гривень. Общая сумма долга завода перед бюджетом, кредиторами и работниками - около 4 млрд грн.