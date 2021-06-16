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Кабмин отменил конкурсы на должность главы «Укрпошты»
15:58 16.06.2021 |
Кабинет министров внес изменения в правила назначения руководителей крупнейших государственных компаний, исключив необходимость проведения конкурса на должность главы АО "Укрпошта".
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в спреду, 16 июня, по процедуре без обсуждения.
Документом вносятся изменения в постановление №777 от 3 сентября 2008 года "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".
В частности, отменена необходимость проведения конкурсного отбора на должность главы правления АО "Укрпошта".
Согласно пояснительной записке к проекту документа, изменения разработаны по инициативе Министерства инфраструктуры и с учетом позиции набсовета "Укрпошты".
"Проведение конкурса и установление его результатов займут не меньше полугода, и на протяжении всего этого времени неопределенность с кандидатурой рукововдителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом 100 млн евро, направленную на глобальное развитие и современную трансформацию стратегического предприятия", - указывают авторы документа.
При этом отмена конкурса на должность главы "Укрпошты", согласно пояснительной записке, позволит обеспечить "действенный контроль над эффективностью финансово-хозяйственной деятельности общества".
Напомним, "Укрпошту" с июля 2016 года возглавляет Игорь Смелянский. Последний контракт с ним был подписан в 2018 году, срок его действия истекает 30 июня 2021 года.
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45-летний Игорь Полович родился в городе Сосновка Львовской области. В Государственном университете «Львовская политехника» получил специальность инженера-электрика электрических станций, а после учебы пришел работать на Хмельницкую АЭС. С 2015 года занимал различные должности в исполнительной дирекции по производству «НАЭК «Энергоатом».
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