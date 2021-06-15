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Южно-Украинскую АЭС возглавил новый гендиректор
12:46 15.06.2021 |
Коллективу Южно-Украинской АЭС представили нового генерального директора - им стал Игорь Полович.
Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей ОП ЮУ АЭС, передает Укринформ.
«14 июня в. и. о. президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин с рабочим визитом посетил Южно-Украинскую атомную электростанцию и представил коллективу нового в. и. о. генерального директора ЮУАЭС - Игоря Половича. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности исполнительного директора по производству и ремонтам ГП «НАЭК «Энергоатом», - говорится в сообщении
Отмечается, что новому руководителю поставлена задача обеспечить стабильную и успешную работу станции, завершить масштабные инвестиционные проекты, которые реализует НАЭК «Энергоатом», и провести необходимые мероприятия для продления срока эксплуатации энергоблока №1 ЮУАЭС.
45-летний Игорь Полович родился в городе Сосновка Львовской области. В Государственном университете «Львовская политехника» получил специальность инженера-электрика электрических станций, а после учебы пришел работать на Хмельницкую АЭС. С 2015 года занимал различные должности в исполнительной дирекции по производству «НАЭК «Энергоатом».
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В РУБРИКЕ
|Южно-Украинскую АЭС возглавил новый гендиректор
45-летний Игорь Полович родился в городе Сосновка Львовской области. В Государственном университете «Львовская политехника» получил специальность инженера-электрика электрических станций, а после учебы пришел работать на Хмельницкую АЭС. С 2015 года занимал различные должности в исполнительной дирекции по производству «НАЭК «Энергоатом».
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