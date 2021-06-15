НБУ уволил члена правления Ощадбанка, ответственного за подготовку банка к приватизации

Квалификационная комиссия НБУ не утвердила Елену Малинскую на должность члена правления Ощадбанка, ответственного за подготовку банка к приватизации к 2025 году. Об этом пишет FinClub со ссылкой на текст итогового заключения комиссии.

"В рамках проведенного собеседования Малинская продемонстрировала низкий уровень понимания основной проблематики, стоящей перед членом правления, ответственным за управление изменениями в Ощадбанке", - сказано в документе НБУ.

Комиссия также дала негативную оценку деятельности Малинской на предыдущем месте работы на посту председателя правления в Банк Кредит Днепр.

"Дополнительно члены квалификационной комиссии при обсуждении результатов собеседования обратили внимание на то, что во время ответов на вопросы относительно предыдущего опыта успешной реализации проектов, связанных с трансформацией, Малинская продемонстрировала непонимание проблемных вопросов в деятельности Банк Кредит Днепр и негативных последствий для банка, к которым привела ее деятельность на посту председателя правления банка", - указано в документе.

В марте Наблюдательный совет Ощадбанка утвердил Елену Малинскую победителем конкурса на замещение должности члена правления, ответственного за подготовку банка к полной или частичной приватизации к 2025 году.

Елена Малинская начала свою карьеру в аудиторской компании Arthur Andersen где работала в киевском и американском офисах компании. Опыт работы в финансовом секторе - более 20 лет, из которых 19 лет - на руководящих должностях в украинских банках.

С февраля 2014 года по август 2020 года занимал должность председателя правления Банка Кредит Днепр. До этого работала председателем правления Энергобанка, заместителем председателя правления-финансовым директором Альфа-Банка, заместителем председателя правления-финансовым директором ПроКредит Банка.