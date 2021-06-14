Без тендера: 100 вагонов для Укрзализныци хотят закупить напрямую у Крюковского завода

Заказать 100 пассажирских вагонов для АО "Укрзализныця" у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) могут напрямую, без проведения тендера. Контракт могут подписать уже в июне, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает пресс-служба КВСЗ.

Согласно закону "О публичных закупках", УЗ должна дважды отменить тендер, чтобы закупить вагоны напрямую. Сейчас в УЗ безуспешно провели только один тендер. При этом на 14 мая в Укрзализныце еще не было окончательного решения по новому тендеру, говорилось в ответ на запрос LIGA.net.

Также Кубраков и представители завода обсудили заказ Укрзализныци на поставку шести дизель-поездов КВСЗ по контракту 2018-го. Первый из них УЗ получила в конце 2019-го. Еще два поезда КВСЗ будет готов поставить в июне.

"О пассажирских вагонах за бюджетные деньги надо быстрее проводить переговорную процедуру, если не состоялся тендер, подписывать контракт уже в этом месяце", - заявил Кубраков.



"Мы готовы поставить Укрзализныци три новых дизель-поезда. Это согласуется и с поручением Президента Украины. Пятый и шестой поезда находятся в разной степени готовности, планируем завершить их составления до конца 2021 года. Ведь закуплено комплектацию, потрачены деньги", - заявил руководитель КВСЗ Владимир Приходько.

