ГФС проводит обыски в «Нафтогазе» по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн

Государственная фискальная служба Украины проводит обыски в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн, передает Энергореформа.

Согласно сообщению на странице ГФС в "Фейсбук", речь идет о незавершенной с октября 2015 года процедуре таможенного оформления газа, приобретенного у "Газпрома" (РФ), в результате в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующие акты приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", - говорится в сообщении.

ГФС заявляет, что собрано достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов. "Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали Энергетической таможне ГФС полный пакет документов, на основании которого таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа", - добавили в ГФС.

"Сотрудничаем со следственными органами. Сейчас уточняем детали", - отметил агентству "Интерфакс-Украина" директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.