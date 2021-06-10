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Константин Кушнер
Богдан Моторс планирует собирать китайские электробусы
18:03 10.06.2021 |
Компания Бас Мотор, входящая в корпорацию Богдан, подписала соглашение о сотрудничестве с китайской Zonson Smart Auto Corporation, входящей в корпорацию ZTE. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Бас Мотор Олег Мищенко, сообщает пресс-служба компании.
Соглашение предусматривает возможность производства в Украине электробусов из SKD/CKD комплектов.
Первым этапом по развитию электромобильности будут тесты демо-версии электробуса в Украине.
"Новый электрический автобус соответствует всем экологическим и техническим нормам и имеет европейский сертификат", - отметили в корпорации.
Также Zonson Smart Auto Corporation рассматривает возможность изготовления электробусов из своих комплектующих на мощностях Бас Мотор.
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