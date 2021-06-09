Нафтогаз за 10 месяцев увеличил клиентскую базу в четыре раза





За неполный год клиентская база ГК «Нафтогаз Украины» увеличилась в четыре раза - до более 1 млн бытовых потребителей.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

«За 10 месяцев работы открытого рынка газа ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» увеличило клиентскую базу в четыре раза и на сегодняшний день обслуживает уже более миллиона бытовых клиентов. Каждый день компания получает около 2000 заявок на присоединение », - говорится в сообщении.

Сейчас ГК «Нафтогаз Украины» уже обслуживает домохозяйства в каждой области Украины, поставляя газ 13% клиентов на розничном рынке. Среди них - более 500 тыс. клиентов в качестве поставщика «последней надежды».

В компании отметили, что на сегодняшний день почти 650 тыс. клиентов уже зарегистрированы в личном кабинете ГК «Нафтогаз Украины», почти треть клиентов отказались от бумажных платежек и получают счета онлайн.

В то же время, согласно корпоративной стратегии группы Нафтогаз, планируется и в дальнейшем активное наращивание присутствия на розничном рынке газа. До 2025 года ГК имеет целью увеличить количество клиентов до 2,8 млн домохозяйств.

Как сообщалось, ГК «Нафтогаз Украины» в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» установила цену на газ 7,96 грн за 1 кубометр с НДС (без стоимости распределения).