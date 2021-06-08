НБУ согласовал Герхарда Бьоша на пост главы ПриватБанка





Правление Национального банка Украины 8 июня согласовало кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного ПриватБанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Мы поздравляем Герхарда Бьоша с согласованием его кандидатуры на должность председателя правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка. Качественное корпоративное управление в государственных банках - безусловный приоритет Национального банка и залог эффективной работы государственных банков", - прокомментировал решение глава НБУ Кирилл Шевченко.

Комментируя сообщение регулятора, глава набсовета ПриватБанка Шэрон Искья заявила, что назначение Герхарда Бьоша - поворотный момент в истории ПриватБанка и залог дальнейшего успешного развития банка.

"Благодаря реформе корпоративного управления и исключительному руководству, ПриватБанк всего за несколько лет смог превратиться из банка-банкрота в лидера рынка, который сегодня является основой финансовой системы Украины. Я благодарен за доверие наблюдательного совета и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним, менеджментом и сотрудниками всей нашей большой команды, чтобы оправдать надежды ключевого акционера ПриватБанка - украинского народа", - отметил Бьош.