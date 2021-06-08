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Запуск прямого авиасообщения между Украиной и Саудовской Аравией: авиакомпания Flynas отпраздновала назначение своего агента в Украине
18:24 07.06.2021 |
Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии и ведущая лоукост-авиакомпания на Ближнем Востоке Flynas отпраздновала назначение в Украине своим агентом «Украинско-арабскую компанию».
Мероприятие состоялось в среду, 2 июня, в присутствии генерального директора Flynas Бандара бин Абдул Рахман Аль-Муханна, сотрудников авиакомпании и представителей «Украинско-арабская компании».
Этот шаг является продолжением стратегии авиакомпании по открытию прямых рейсов с Украиной после того, как украинская сторона отменила въездные визы для граждан Саудовской Аравии.
Авиакомпания считает данное событие новым этапом расширения, поскольку оно входит в планы открытия новых прямых рейсов с разными государствами, включая Украину. Данный шаг будет способствовать укреплению экономических и туристических отношений между Королевством Саудовская Аравия и Украиной.
Стоит отметить, что после выхода из строгого карантина Flynas запустила ряд новых направлений авиасообщения, чтоб усовершенствовать свою стратегию путем открытия новых маршрутов перед летним сезоном 2021 года.
Авиакомпания Flynas продолжает расширять свой флот в соответствии с планом покупки 120 самолетов A320neo общей стоимостью 32 миллиарда саудовских риалов, из которых на сегодняшний день уже было получено 15 новых самолетов.
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