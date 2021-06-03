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Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза» на 2021, при этом не указав ожидаемых результатов от работы компании
15:52 03.06.2021 |
Кабинет министров утвердил финансовый план Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на 2021 год.
Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 2 июня № 537-р, передают Українські Новини.
"Утвердить финансовый план акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" на 2021, что прилагается к оригиналу", - говорится в нем.
При этом текст данного распоряжения Кабмина на сайте правительства не опубликован.
"Нафтогаз" благодарен правительству за внимание к деятельности компании. Утверждение этого документа крайне важно для налаживания ее стабильной работы", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Также в "Нафтогазе" отметили, что за последние десять лет финансовый план компании не утверждался ранее июля.
Как сообщали Українські Новини, в 2020 группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд гривен.
Кроме того, под руководством Коболева последние 4 года "Нафтогаз" снижал добычу товарного газа с 2017 по 2020 год.
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