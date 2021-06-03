Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза» на 2021, при этом не указав ожидаемых результатов от работы компании

Кабинет министров утвердил финансовый план Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на 2021 год.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 2 июня № 537-р, передают Українські Новини.

"Утвердить финансовый план акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" на 2021, что прилагается к оригиналу", - говорится в нем.

При этом текст данного распоряжения Кабмина на сайте правительства не опубликован.

"Нафтогаз" благодарен правительству за внимание к деятельности компании. Утверждение этого документа крайне важно для налаживания ее стабильной работы", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Также в "Нафтогазе" отметили, что за последние десять лет финансовый план компании не утверждался ранее июля.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд гривен.

Кроме того, под руководством Коболева последние 4 года "Нафтогаз" снижал добычу товарного газа с 2017 по 2020 год.