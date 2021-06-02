Суд закрыл дело о национализации «Приватбанка» по иску Дубилета

Хозяйственный суд города Киева 2 июня закрыл производство в деле по иску бывшего главы правления и миноритарного акционера "Приватбанка" Александра Дубилета о признании недействительными договоров, согласно которым государство приобрело в собственность 100% акций "Приватбанка" в декабре 2016 года.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), Дубилет подавал иск к "Приватбанку", Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц, третьими лицами в процессе выступали Нацбанк и Кабмин.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Такое решение суда принято в связи с применением закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" №590-ІХ", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

"Согласно этому закону единственный способ защиты прав лиц, есть или были участниками банка, - возмещение ущерба в денежной форме. в соответствии В заключительными и переходными положениями Закона №590-ІХ судебные производства в хозяйственных делах по иску бывшего участника банка в случае несоответствия избранных истцом способов защиты требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины подлежат закрытию", - пояснил юрист Нацбанка.

Григорчук также напомнил, что в соответствии со статьей 41 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные ею акции банка и такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

Бывший глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет подал соответствующий иск в декабре 2019 года, он требовал признать недействительными договоры купли - продажи акций "Приватбанка".

В то же время в НБУ отмечают, что бывшие акционеры и топ-менеджеры "Приватбанка" продолжают оспаривать процедуру его национализации в судах.

Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Дубилет жил в Австрии и сразу же после получения подозрения переоформил свою долю в запустившей проект monobank компании. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому он якобы не может приехать в Украину в связи с карантинным запретом, введенным израильскими властями.

Напомним, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Правительство Украины по предложению Национального банка Украины и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Хозсуд Киева постановлением от 2 января 2020 года открыл производство по делу по иску Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству в связи с национализацией банка.

Аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры "Приватбанка": Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство финансов Украины и государственный !Приватбанк".