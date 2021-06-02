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Доставка пенсий через Укрпочту. Кабмин утвердил правила наличных выплат пенсионерам
17:17 02.06.2021 |
Кабинет министров опубликовал текст постановления №546 от 26 мая 2021 года, согласно которому Укрпочта продолжит доставлять пенсии в наличной форме 3,5 млн украинских пенсионеров, которые в основном проживают в сельской местности.
Предыдущая редакция постановления (от 30 марта 2021 года) предполагала, что с 1 сентября около 1,7 млн пенсионеров будут принудительно переведены на обслуживание в банки. Укрпочте планировалось доставку наличными только маломобильным гражданам и пенсионерам возрастной категории "80+". Отказ от этой идеи ранее анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Пенсионер имеет право бесплатно выбрать, где и как ему удобно получать пенсии и субсидии. Если удобно в банке, значит в банке. Если удобно в Укрпочте, значит в Укрпочте", - отметил глава Укрпочты Игорь Смелянский.
Он также уточнил, что госкомпания продолжить использовать терминалы сторонних банков в своих отделениях. Снятие наличных допускается на сумму оплачиваемых в Укрпочте услуг + 1000 гривен, добавил Смелянский.
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