Около 37% компаний по всему миру планируют увеличить долю "зеленых" офисов в своем портфеле недвижимости, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Согласно полученным данным, среди 400 международных компаний только в 13% доля "зеленых" активов в портфеле офисной недвижимости превышает 50%. При этом 37% участников опроса планируют увеличить долю площадей, прошедших экологическую сертификацию", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что 40% респондентов планируют достичь нулевого выброса углерода, 77% из них рассчитывают сделать это к 2030 году. Еще 13% респондентов отметили, что экологическую сертификацию прошли 25‑50% их офисных площадей.

Почти 20% опрошенных считают, что цели устойчивого развития станут ключевым фактором при определении инвестиционной стратегии и формировании портфеля недвижимости в течение следующих трех лет. Более 60% компаний отметили, что "зеленая" недвижимость в некоторой мере позволит им достичь целей устойчивого развития, в том числе нулевого уровня выброса углерода.

При этом 37% участников опроса планируют увеличить объем арендуемых офисных площадей, прошедших экологическую сертификацию, еще 32% респондентов на данный момент не приняли решения.

"Учитывая глобальный тренд усиления внимания к устойчивому развитию, в частности к "зеленому" строительству, ожидается увеличение количества сертифицированных зданий в будущем, так как для арендаторов наличие экологической сертификации будет еще одним значимым критерием в пользу выбора объекта", - отметила директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.



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