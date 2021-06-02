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Около 37% компаний по всему миру планируют увеличить долю "зеленых" офисов в своем портфеле недвижимости
15:03 02.06.2021 |
Около 37% компаний по всему миру планируют увеличить долю "зеленых" офисов в своем портфеле недвижимости, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.
"Согласно полученным данным, среди 400 международных компаний только в 13% доля "зеленых" активов в портфеле офисной недвижимости превышает 50%. При этом 37% участников опроса планируют увеличить долю площадей, прошедших экологическую сертификацию", - говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что 40% респондентов планируют достичь нулевого выброса углерода, 77% из них рассчитывают сделать это к 2030 году. Еще 13% респондентов отметили, что экологическую сертификацию прошли 25‑50% их офисных площадей.
Почти 20% опрошенных считают, что цели устойчивого развития станут ключевым фактором при определении инвестиционной стратегии и формировании портфеля недвижимости в течение следующих трех лет. Более 60% компаний отметили, что "зеленая" недвижимость в некоторой мере позволит им достичь целей устойчивого развития, в том числе нулевого уровня выброса углерода.
При этом 37% участников опроса планируют увеличить объем арендуемых офисных площадей, прошедших экологическую сертификацию, еще 32% респондентов на данный момент не приняли решения.
"Учитывая глобальный тренд усиления внимания к устойчивому развитию, в частности к "зеленому" строительству, ожидается увеличение количества сертифицированных зданий в будущем, так как для арендаторов наличие экологической сертификации будет еще одним значимым критерием в пользу выбора объекта", - отметила директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.
https://greendeer.com.ua/
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