Криворожский комбинат Ахметова и Коломойского выплатит 8,8 миллиарда дивидендов

Акционеры ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) утвердили годовые отчеты о деятельности предприятия в 2013-2020гг, приняв решение о распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов в размере 8,84 млрд грн за указанные периоды.

Согласно протоколу общего собрания акционеров КЖРК от 28 мая 2021 года, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", акционеры утвердили по итогам работы в 2013-2020гг общий размер дивидендов по простым акциям общества в размере 8 млрд 841 млн 75,967 тыс. грн из расчета 4,44 грн на 1 простую акцию.

Акционеры также приняли решение об изменении типа общества с ПАО на ЧАО, внесли изменения в устав, провели кадровые перестановки в набсовете, ревкомиссии и правлении.

Собрание приняло к сведению, что по состоянию на 31 декабря 2020 года нераспределенная прибыль общества составляла 8 млрд 884 млн 780,312 тыс. грн. При приято решение часть нераспределенной прибыли в сумме 43 млн 704,345 тыс. грн перечислить в резервный капитала общества, с целью полного формирования резервного (страхового) капитала в размере более 15% уставного капитала.

Предприятие специализируется на подземной добыче железной руды. Производит руду агломерационную с содержимым железа 56-63,5% для производства агломерата, а также руду доменную с содержимым железа 46-50% для производства чугуна.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, основным акционером КЖРК является компания Starmill Limited (Кипр), которой принадлежит 99,88% его акций.

Ранее сообщалось, что определенной долей в КЖРК владеет группа СКМ, тогда как группа "Метинвест" никакого отношения к КЖРК не имеет. При этом группа СКМ является только инвестором, а оперативный контроль на комбинате осуществляет группа "Приват".

Уставный капитал предприятия - 1 млрд 991,233 млн грн.