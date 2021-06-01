Укрзализныця вышла на докризисные показатели грузовых перевозок

Укрзализныця в 2021 году нарастила показатель грузовых перевозок железнодорожным транспортом до уровня докризисного 2019 года.

Как передает Укринформ, об этом рассказал директор департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Иван Хорьяков в ходе своего выступления на Ukrainian Ports Forum 2021, сообщает пресс-служба компании.

«Нашей задачей в 2021 году было выйти на докризисные объемы перевозок 2019 года. Уже есть результаты и мы ожидаем дальнейший рост, поскольку в Украине в этом году прогнозируется хороший урожай. В частности, во второй половине года начнем перевозки зерновых, которые приносят нам значительные объемы в общей структуре перевозок», - рассказал Хорьяков.

Как сообщалось, в мае 2021 года среднесуточная нагрузка вагона Укрзализныци составляла 726 тыс. тонн (на 14% больше, чем в мае 2020 года), а средний оборот грузового вагона - 7,14 суток (на 6,3% больше).