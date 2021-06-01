Финансовые новости
- |
- 01.06.21
- |
- 23:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«ДТЭК» рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса
17:18 01.06.2021 |
"ДТЭК" рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса в Украине, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".
"Мы постоянно находимся в изучении месторождений всех доступных игроков на рынке. То есть мы открыты к расширению своего бизнеса без исключения со всеми игроками, включая государственные компании. Если есть такие возможности не только приобретения, но и совместной деятельности, каких-то совместных проектов в разведке и добыче, мы готовы к этому", - сказал он.
По словам Тимченко, в частности, активы группы "Гео Альянс" для ДТЭК являются "потенциальной зоной нашего интереса". В то же время он не стал комментировать детали переговоров.
Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" по итогам 2020 года увеличил добычу природного газа на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом - до 1,84 млрд куб. м. В 2021 году компания планирует увеличить объем добычи газа до 2 млрд куб. м.
"ДТЭК Нефтегаз" является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.
"Гео Альянс" в 2020 году добыла 0,203 млрд куб. м газа.
"Гео Альянс" находится под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, объединяющей активы Виктора Пинчука. В 2012 году EastOne объявил о стратегическом партнерстве между "Гео Альянс" и компанией Arawak Energy Ukraine BV, входящей в группу компаний Vitol - одного из крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проекте реформы СБУ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
|Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|История бренда «Бриджстоун»
В РУБРИКЕ
|Укрзализныця вышла на докризисные показатели грузовых перевозок
|«ДТЭК» рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса
|ДТЭК Ахметова готов рассматривать продажу собственных ТЭС и угольных шахт
|Сервис Doc.ua начал сотрудничество с сервисом курьерской доставки Glovo
|Марченко о приватизации Приватбанка: Рассматриваются варианты разделения банка
|Компании Укравтодора завершили год с убыткмами более 100 млн
Это интересно
|Илон Маск объявил о строительстве океанского космодрома Deimos
|Мобильный Google Chrome научился работать со скриншотами
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
|Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией
|Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16
|Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями
|Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office