ДТЭК Ахметова готов рассматривать продажу собственных ТЭС и угольных шахт

Энергохолдинг ДТЭК готов рассматривать возможность продажи собственных тепловых электростанций (ТЭС) и угольных шахт.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда", передают Українські Новини.

"В любой стране нужны ориентиры государства. И нам тоже нужен ориентир государства, его отношение к угольной отрасли. И мы будем следовать этим ориентирам. Сегодня, как я уже сказал, мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии. Сейчас мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт", - говорится в нем.

В то же время Тимченко отметил, что продажа любого актива может осуществляться только после получения соответствующих разрешений кредиторов ДТЭК.

"Если у нас будет спрос на 10% портфеля станций и шахт, значит продадим 10%. Если будет на 100%, значит, продадим 100%. Но это точно не распродажа. Мы точно будем учитывать социальный аспект и интересы наших сотрудников. Это будет совершенно четкий понятный подход, и его реализация будет возможной, если мы увидим в этом экономический интерес. Если нет, тогда мы будем дальше работать", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая энергохолдинг ДТЭК запустил первое в Украине хранилище электроэнергии (Energy Storage) мощностью 1 МВт.

15 апреля НКРЭКУ оштрафовала ДТЭК Ахметова на 1,7 млн гривен за нарушение лицензионных условий при распределении электроэнергии.

Ранее суд разрешил ДТЭК не платить 651 млн гривен задолженности.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.