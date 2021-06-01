Финансовые новости
- |
- 01.06.21
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ДТЭК Ахметова готов рассматривать продажу собственных ТЭС и угольных шахт
15:54 01.06.2021 |
Энергохолдинг ДТЭК готов рассматривать возможность продажи собственных тепловых электростанций (ТЭС) и угольных шахт.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда", передают Українські Новини.
"В любой стране нужны ориентиры государства. И нам тоже нужен ориентир государства, его отношение к угольной отрасли. И мы будем следовать этим ориентирам. Сегодня, как я уже сказал, мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии. Сейчас мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт", - говорится в нем.
В то же время Тимченко отметил, что продажа любого актива может осуществляться только после получения соответствующих разрешений кредиторов ДТЭК.
"Если у нас будет спрос на 10% портфеля станций и шахт, значит продадим 10%. Если будет на 100%, значит, продадим 100%. Но это точно не распродажа. Мы точно будем учитывать социальный аспект и интересы наших сотрудников. Это будет совершенно четкий понятный подход, и его реализация будет возможной, если мы увидим в этом экономический интерес. Если нет, тогда мы будем дальше работать", - говорится в нем.
Как сообщали Українські Новини, 20 мая энергохолдинг ДТЭК запустил первое в Украине хранилище электроэнергии (Energy Storage) мощностью 1 МВт.
15 апреля НКРЭКУ оштрафовала ДТЭК Ахметова на 1,7 млн гривен за нарушение лицензионных условий при распределении электроэнергии.
Ранее суд разрешил ДТЭК не платить 651 млн гривен задолженности.
ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.
100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
|Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников
|«Судимость за один патрон»: Чем закончилась «дело 300 гривен» Стерненко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ДТЭК Ахметова готов рассматривать продажу собственных ТЭС и угольных шахт
|Сервис Doc.ua начал сотрудничество с сервисом курьерской доставки Glovo
|Марченко о приватизации Приватбанка: Рассматриваются варианты разделения банка
|Компании Укравтодора завершили год с убыткмами более 100 млн
|Экс-нардеп Залищук стала советником главы «Нафтогаза» по международным вопросам
|Укрзализныця отсрочила погашение задолженности перед «Сбербанком»
Это интересно
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
|Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией
|Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16
|Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями
|Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office
|Microsoft обвинила российских хакеров в масштабной атаке на десятки организаций и учреждений
|Bugatti представила три модели умных часов премиум-класса