Финансовые новости
- |
- 01.06.21
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сервис Doc.ua начал сотрудничество с сервисом курьерской доставки Glovo
14:22 01.06.2021 |
Медицинский онлайн-хаб Doc.ua, включающий более 2 тыс. аптек по всей Украине, начал сотрудничество с сервисом курьерской доставки Glovo.
Как сообщается в пресс-релизе Doc.ua, теперь товары аптек Doc.ua, включая "Аптека Доброго Дня", "1 Социальная аптека", "Биокон", "Фартоп", "Рецептик", "Мед-сервис" и др., будут доступны в приложении Glovo для заказа, что позволит сократить продолжительность доставки. При этом в Doc.ua остаются и другие варианты доставки: самовывоз, отделение/курьер "Новой Почты", iPost - при заказе с сайта.
Кроме того, на сервисе Doc.ua и в приложении Glovo есть фильтры по назначению препаратов, с помощью которых можно найти и забронировать нужные лекарства - ассортимент аптек можно отсортировать по 17 категориям в Glovo, и по 70 категориям, и 10 фильтрам на сайте Doc.ua.
Doc.ua - медицинский онлайн-хаб, основанный в 2014 году, с помощью которого пациенты могут найти и записаться к врачу онлайн. В базе сервиса более 34 тыс. врачей, 2,6 тыс. медучреждений, 2 тыс. аптек, 700 лабораторий и диагностических центров по всей Украине, а также более 370 тыс. отзывов пациентов.
Сервис Glovo основан в Барселоне, сейчас работает в более 650 городах в 22 странах мира на трех континентах: в Европе, Центральной и Южной Америке, Африке к югу от Сахары. Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказы доставляют больше 51 тыс. курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 25 тыс.
В Украине сервис Glovoначал работу в октябре 2018 года и представлен в 29 городах: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ривном, Кропивницком, Буче, Ирпене, Вышгороде, Луцке, Хмельницком, Белой Церкви.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
|Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников
|«Судимость за один патрон»: Чем закончилась «дело 300 гривен» Стерненко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ДТЭК Ахметова готов рассматривать продажу собственных ТЭС и угольных шахт
|Сервис Doc.ua начал сотрудничество с сервисом курьерской доставки Glovo
|Марченко о приватизации Приватбанка: Рассматриваются варианты разделения банка
|Компании Укравтодора завершили год с убыткмами более 100 млн
|Экс-нардеп Залищук стала советником главы «Нафтогаза» по международным вопросам
|Укрзализныця отсрочила погашение задолженности перед «Сбербанком»
Это интересно
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
|Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией
|Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16
|Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями
|Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office
|Microsoft обвинила российских хакеров в масштабной атаке на десятки организаций и учреждений
|Bugatti представила три модели умных часов премиум-класса