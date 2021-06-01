Марченко о приватизации Приватбанка: Рассматриваются варианты разделения банка

Приватбанк в перспективе может быть приватизирован, для этого рассматриваются варианты разделения банка.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Finbalance.

"Приватбанк потенциально - да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение.

Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. Они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения", - рассказал министр.

"Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно", - добавил он.