Финансовые новости
- |
- 01.06.21
- |
- 00:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Экс-нардеп Залищук стала советником главы «Нафтогаза» по международным вопросам
12:42 31.05.2021 |
Советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" стала Светлана Залищук, передает Энергореформа.
Как сообщается в пресс-релизе НАК, Залищук будет координировать взаимодействие группы с международными партнерами, в частности, должностными лицами стран G7, а также выполнять представительствую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов станет противодействие "Северному потоку-2".
"Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного потока-2". Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти, четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, понимающими опасность российской трубы для всей Европы", - отметила она.
В пресс-службе напомнили, что Залищук работала внешнеполитическим советником премьер-министра и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции. Была народным депутатом Украины VIII созыва, возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции. Также была членом украинских делегаций в ПАСЕ и парламентском комитете ассоциации с Европейским Союзом.
Ранее советником главы "Нафтогаза" был назначен экс-генеральный директор украинского подразделения международного агентства в сфере стратегических коммуникаций PBN Hill+Knowlton Strategies Мирон Василик, который займется вопросами расширения сотрудничества с международными организациями.
Кроме того, руководителем направления взаимодействия с органами государственной власти (GR-коммуникации) стал Роман Супрун, имеющий опыт работы в ведущих консалтинговых компаниях и проектах, специализирующихся на GR и лоббировании. В частности, сопровождал в Верховной Раде процесс анбандлинга "Нафтогаза".
"Нафтогаз" также подтвердил завершение работы в компании Алены Осмоловской (GR-директор), а также советников главы правления Елены Зеркаль (связи со стейкхолдерами) и Вадима Гламаздина (представление интересов в США).
Как сообщала Энергореформа, с 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Юрий Витренко.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников
|«Судимость за один патрон»: Чем закончилась «дело 300 гривен» Стерненко
|Позитив недели. «Маяк» поставит на «Оплот» пулемет КТ-12,7
|Оккупанты превращают захваченные районы украинского Донбасса в закрытую зону
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Марченко о приватизации Приватбанка: Рассматриваются варианты разделения банка
|Компании Укравтодора завершили год с убыткмами более 100 млн
|Экс-нардеп Залищук стала советником главы «Нафтогаза» по международным вопросам
|Укрзализныця отсрочила погашение задолженности перед «Сбербанком»
|Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош
|Кабмин поручил «Нафтогазу» реструктуризировать долги ТКЭ и обеспечить тепловиков ресурсом
|Новым владельцем «Украинской правды» стал гендиректор Dragon Capital
Это интересно
|Nubia представила самый лёгкий и тонким геймерскиий смартфон
|Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных
|Американцы представили 40-местный электрический аэробус с вертикальным взлётом и посадкой
|Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля
|Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных
|Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем
|В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных