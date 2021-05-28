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Укрзализныця отсрочила погашение задолженности перед «Сбербанком»
12:38 28.05.2021 |
АО "Укрзализныця" договорилась с АО «Сбербанк» о частичном изменении графика погашения задолженности и постепенном снижении стоимости финансирования.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Укрзализныця сообщила, что было финализировано соглашение с АО «Сбербанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком. При этом с кредитором достигнуто соглашение о постепенном снижении стоимости финансирования.
Благодаря переносу срока погашения большей части долга, который приходился к погашению на май текущего года, существенно сбалансирован денежный поток и нагрузка на ликвидность Укрзализныци.
Компания оставляет за собой намерение осуществить дальнейшее рефинансирование этого долга, привлекая финансирование с международного рынка капиталов или одного из украинских банков.
Отмечается, что изменение условий финансирования стало возможным благодаря слаженной и конструктивной позиции кредитора и Укрзализныци и благодаря поддержке Национального банка и Министерства финансов Украины, которые поддерживают реализацию мер по снижению негативного воздействия пандемии на транспортный сектор экономики.
Как сообщалось, Хозяйственный суд Донецкой области в феврале 2021 года частично удовлетворил иск АО "Сбербанк" к Укрзализныце и принял решение о взыскании с компании $56,1 млн долгов ГП "Донецкая железная дорога".
В 2020 году Укрзализныця по решению Палаты Верховного суда признана правопреемником, в частности, ГП «Донецкая железная дорога» с даты государственной регистрации компании - 21 октября 2015 года.
По приблизительным подсчетам Укрзализныци, сумма финансовых обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в частности, 3,5 млрд грн перед АО «Сбербанк» и 1,2 млрд грн - перед АО «ВТБ Банк», которые являются предприятиями собственности резидентов Российской Федерации. Предоставляемые ими кредитные ресурсы были использованы Донецкой железной дорогой на приобретение и обновление основных средств, которые с началом вооруженного конфликта на востоке остались на временно неподконтрольных Украине территориях.
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