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Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош
23:32 27.05.2021 |
Наблюдательный совет Государственного ПриватБанка (Киев) назначил главой правления Герхарда Бьоша, который ранее занимал должность первого заместителя главы правления Райффайзен банка Аваль.
Согласно сообщению ПриватБанка в четверг вечером, Бьош займет должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ).
Как сообщалось, Бьош занимал должность первого заместителя главы правления Райффайзен банка Аваль с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года.
Экс-глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл занимал должность три года до окончания срока его полномочий 23 января 2021 года.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
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