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Новым владельцем «Украинской правды» стал гендиректор Dragon Capital
15:48 26.05.2021 |
Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.
Как сообщает
Гражданин Чехии Фиала также является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.
Помимо этого, в 2021 году Dragon Capital завершил сделку по покупке через фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерси, США) контрольного пакета акций компании Treeum Holdings Limited - собственника специализированных интернет-изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и "Мульти.Юа", позиционируемых как финансовый супермаркет.
Dragon Capital - одна из крупнейших и старейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
"Украинская правда" - одно из старейших интернет-изданий Украины. По данным "Kantar Украина" (ранее - TNS) за апрель, является самым популярным в Украине новостным ресурсом с долей охвата 27,8%, что позволяет ему занимать 12-е место в рейтинге всех сайтов в Украине.
Выручка принадлежащего Притуле ЧП "Украинская правда" в 2019 году выросла на 19,7% - до 3,37 млн грн, чистая прибыль составила 0,3 млн грн по сравнению с чистым убытком 0,08 млн грн годом ранее. Данные за 2020 год пока отсутствуют.
Притуле также принадлежит на 95% ООО "Интернет Медиа" (выручка в 2019 году - 11,76 млн грн, чистая прибыль - 6,29 млн грн), владельцем еще 5% акций выступает Алексей Спирин.
Помимо этого, в госреестре Притула указана бенефициаром учрежденного Dragon Capital и зарегистрированного в апреле 2021 года с уставным капиталом 62,91 млн грн ООО "Сакура Парк". Она также в апреле зарегистрировала по тому же адресу, что и указанные выше компании, ООО "Трендплейс" и ООО "Трейдфор" с уставными капиталами по 100 грн, основными видами деятельности которых являются соответственно рекламное агентство и веб-портал.
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