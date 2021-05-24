Финансовые новости
- |
- 24.05.21
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Британские военные эксперты оценивали николаевских судостроителей
15:51 24.05.2021 |
Представители кораблестроительных предприятий Великобритании посетили заводы Николаева, которые планируют привлечь к выполнению программы строительства ракетных катеров для ВМС Украины. Визит проходил в рамках меморандума, подписанного в октябре 2020 между Украиной и Британией об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
Об этом сообщает ІНШЕ TV со ссылкой на страницу в Facebook «Миколаїв - місто корабелів».
Делегация посетила предприятия «Заря-Машроект», Судостроительный завод «Океан» и верфь «Нибулон», ознакомилась с производственными мощностями и техническими возможностями заводов.
Напомним, Великобритания и Украина договорились совместно производить ракетные катера для ВСУ - базироваться они будут в Очакове.
В марте этого года атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудз заявил, что «ракетные катера проектируют специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что будет обеспечивать скорость в 40 узлов». «И на них планируют установить артиллерийские системы и ракеты. Зависит, в частности, от того, какие ракеты нужно. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно такой вопрос сейчас рассматривают британские компании», - сообщил Вудз.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Ни один серьезный человек в Вашингтоне не обсуждает вопрос «Акта Магнитского» в отношении Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Возможно, президент верит, что занимается деолигархизацией, а вот Ермак улыбается
|Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК
|Особенности «военных сборов» в ОРДЛО
|Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нормативы к началу мая нарушали 7 украинских банков – НБУ
|Британские военные эксперты оценивали николаевских судостроителей
|Запорожский железорудный комбинат выплатит дивиденды на 3,1 миллиарда
|Укрзализныця выставит на продажу 11 непрофильных активов
|Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета «Нафтогаза»
|Кабмин ограничил зарплаты членов набсовета «Нафтогаза»
|Укроборонпром выиграл суд у российского МиГа. Отказался платить агрессору по контракту
Это интересно
|Google заплатил Украине штраф в миллион гривен
|Электромобиль Faraday Future FF91 стал ещё более премиальным
|Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию
|Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780
|571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия
|Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами
|Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн