Британские военные эксперты оценивали николаевских судостроителей

Представители кораблестроительных предприятий Великобритании посетили заводы Николаева, которые планируют привлечь к выполнению программы строительства ракетных катеров для ВМС Украины. Визит проходил в рамках меморандума, подписанного в октябре 2020 между Украиной и Британией об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Об этом сообщает ІНШЕ TV со ссылкой на страницу в Facebook «Миколаїв - місто корабелів».

Делегация посетила предприятия «Заря-Машроект», Судостроительный завод «Океан» и верфь «Нибулон», ознакомилась с производственными мощностями и техническими возможностями заводов.

Напомним, Великобритания и Украина договорились совместно производить ракетные катера для ВСУ - базироваться они будут в Очакове.

В марте этого года атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудз заявил, что «ракетные катера проектируют специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что будет обеспечивать скорость в 40 узлов». «И на них планируют установить артиллерийские системы и ракеты. Зависит, в частности, от того, какие ракеты нужно. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно такой вопрос сейчас рассматривают британские компании», - сообщил Вудз.

