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Запорожский железорудный комбинат выплатит дивиденды на 3,1 миллиарда
15:34 24.05.2021 |
Акционеры предприятия с иностранными инвестициями в форме ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК) планируют направить на выплату дивидендов 3,14 млрд грн за счет прибыли 2016-2019 годов.
Об этом свидетельствуют повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 22 июня, передает Интерфакс-Украина.
На общем собрании акционеры предприятия, в частности, планируют утвердить отчет за прошлый год, определиться с распределением прибыли за 2020 год и направить на дивиденды 3,14 млрд грн из нераспределенной прибыли за 2016,2017,2018 и 2019 годы.
В частности, из нераспределенной прибыли за 2016 год направить на дивиденды 434,45 млн грн, из прибыли за 2017 год - 1,29 млрд грн, за 2018 год - 66,82 млн грн, за 2019 год - 1,35 млрд грн.
При этом акцинеры намерены оставить полученную в 2020 году чистую прибыль в размере 2,05 млрд грн нераспределенной.
В целом нераспределенная прибыль предприятия к концу прошлого года составила 6,79 млрд грн.
Как сообщалось, в июле 2020 года председателем правления - генеральным директором Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК) был назначен экс-министр промышленной политики, бывший народный депутат VIII созыва (фракция "Оппозиционный блок") Дмитрий Колесников.
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную железную руду.
По данным Нацдепозитария Украины, на четвертый квартал 2020 года, его основными акционерами являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,17%, меткомбинат "Запорожсталь" Рината Ахметова - 29,52%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,06%.
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