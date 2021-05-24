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Укрзализныця выставит на продажу 11 непрофильных активов
15:10 24.05.2021 |
АО "Укрзализныця" через систему Prozorro.Продажи выставит на продажу 11 непрофильных активов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что на первом этапе в компании определили 182 непрофильных актива: нежилые помещения, сооружения, здания, целостные имущественные комплексы и т.п. Первые 11 объектов будут проданы для изучения конъюнктуры рынка.
На продажу будут выставлены 6 магазинов, помещение спортклуба и 4 нежилых помещения. От реализации первой партии непрофильных активов "Укрзализныця" планирует получить около 18 млн грн.
По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, процесс проведения аукционов будет максимально прозрачным. Кроме этого, будет проведена отдельная маркетинговая кампания с целью привлечения максимального количества участников к аукционам.
«После проведения первых аукционов мы сделаем детальных анализ заинтересованности рынка в непрофильных активах "Укрзализныци". После этого начнем следующие этапы реализации наших избыточных объектов», -рассказал Юрик.
Он добавил, что постоянно действующая комиссия по непрофильных активам разработала план распоряжения активами, который утвердило правление компании.
"Так исторически сложилось, что "Укрзализныця" имеет большое количество помещений и зданий, которые уже не используются компанией. Вместо этого мы вынуждены тратить средства на их содержание. Таким образом, вместо прибыли, они генерируют лишние расходы. Именно эти объекты мы будем продавать для максимально эффективного их дальнейшего использования новыми владельцами", - сказал глава "Укрзализныци".
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